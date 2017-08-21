إعدام 4 متهمين باغتصاب ممرضة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قضت محكمة جنايات الإسكتدرية بمصر ، إعدام أربعة متهمين شنقاً ، قاموا باغتصاب ممرضة، بعد خطفها أثناء سيرها مع زملائها، ونقلها إلى مسكن مهجور ملك لأحدهم.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام كل من ” على.ن ” ، و ” نعمان.ز ” ، و ” أحمد.ا ” ، و ” محمد.ا ” ، فى نهاية مارس 2015، بدائرة قسم شرطة باب شرقى، باستعراض القوة والعنف، ضد كل من ” ي.ا “- ممرضة، و ” ا.م ” ، و ” ع.ا ” ، حين اعترضوا طريقهن بالطريق العام، حال حملهم أسلحة بيضاء لاقتياد المجنى عليها الأولى كرهًا عنهما، وشل مقاومة باقى المجنى عليهن، للحيلولة دون مقاومتهن .

وقام المتهمون الأول والثانى بإشهار السلاح فى وجه الفتاة، عبارة عن شفرة موس، وسكين، فشلوا بذلك مقاومتها، وأركبوها مركبة ” توكتوك ” عنوة قيادة الثالث، حال تواجد المتهم الرابع معهم، وتوجهوا بها إلى مسكن فى مكان بعيد، وتناوبوا اغتصابها.