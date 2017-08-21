إعدام 4 متهمين باغتصاب ممرضة - صحيفة صدى الالكترونية

إعدام 4 متهمين باغتصاب ممرضة
قضت محكمة جنايات الإسكتدرية بمصر ، إعدام أربعة متهمين شنقاً ، قاموا باغتصاب ممرضة، بعد خطفها أثناء سيرها مع زملائها، ونقلها إلى مسكن مهجور ملك لأحدهم.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام كل من ” على.ن ” ، و ” نعمان.ز ” ، و ” أحمد.ا ” ، و ” محمد.ا ” ، فى نهاية مارس 2015، بدائرة قسم شرطة باب شرقى، باستعراض القوة والعنف، ضد كل من ” ي.ا “- ممرضة، و ” ا.م ” ، و ” ع.ا ” ، حين اعترضوا طريقهن بالطريق العام، حال حملهم أسلحة بيضاء لاقتياد المجنى عليها الأولى كرهًا عنهما، وشل مقاومة باقى المجنى عليهن، للحيلولة دون مقاومتهن .
وقام المتهمون الأول والثانى بإشهار السلاح فى وجه الفتاة، عبارة عن شفرة موس، وسكين، فشلوا بذلك مقاومتها، وأركبوها مركبة ” توكتوك ” عنوة قيادة الثالث، حال تواجد المتهم الرابع معهم، وتوجهوا بها إلى مسكن فى مكان بعيد، وتناوبوا اغتصابها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18380 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلال فيهم
شغل البلطجه لازم يطلع من روسهم
الحين بس بيبرد قلب المغتصبه🤔
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الجرائم لاينساها من وقعت في حقهم -تلازمهم تبعاتها حتى الموت-حتى ولو تم اعدامهم-
ابو لما[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان لحظه شهوه ونهايه مؤلمه ومستحقه….وبالفعل جريمه الاغتصاب لاينساها من فعلت به او بها للابد.
100مليون نسمه بمصر لابد من قبضه حديديه ولكن المشكله مع القبضه الحديديه تجاوزات الامن وتعاملهم مع المواطن المصري جدا سيءه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الا بالله
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به
وهذه العقوبه مناسبة جدا
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 40 دقيقة
كفوووووووووو شغلوا الاعدام
وابشر بالوضع احترام الناس يزيد وخوف يزيد
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5380 ] نشر منذ 34 دقيقة
كفو هذا هو الحل الشرعي للمغتصبين والمتحرشين الإعدام الى جهنم وبئس المصير ان شاء الله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2465 ] نشر منذ 30 دقيقة
حكم منتاز👍🏽. يستاهلون ماجاهم .⚔🗡.