73 ألف أجنبي يشغلون وظيفة مدير عام في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

73 ألف أجنبي يشغلون وظيفة مدير عام في المملكة
كشف الكاتب الصحفي صالح عموده أن 73 ألف أجنبي يشغلون وظيفة مدير عام بالمملكة، متسائلا ما الذي يمتلكه هؤلاء ولا يمتلكه السعوديون، وما الذي تضمه السير الذاتية لهؤلاء وتخلو منه سيرة الشاب السعودي.
وأضاف، غفونا على اشتراطات الجودة، ومعايير الصرامة والدقة، وانتبهنا فإذا بعض الأشقاء العرب يتولون هذه المواقع بشهادات كرتونية يحصلون عليها من بعض الجامعات الأردنية والمصرية والسودانية..! “.
وأوضح أنه لا يرى مبرراً مقنعا للتضييق على الكفاءات من السعوديين بوضع معايير واشتراطات صارمة أمامهم لنيل فرصتهم في العمل، في الوقت الذي يستولي فيه الأشقاء العرب على آلاف المواقع دون أن نعرف سلامة شهاداتهم.
وأقترح خفض بعض الاشتراطات الواجب توافرها في بعض الأعمال، حتى يتمكن السعوديين من تولي هذه الأعمال والمواقع بشهادات وخبرات قليلة، ولا يتولاها غيرهم بشهادات مزورة وخبرات وهمية.
وذكر أنه في واحدة من الدول العربية فكر في الاستقصاء عن كيفية الحصول على الشهادات الجامعية بتلك الدولة، فتواصل مع أحد الإعلاميين وأخبره بأن له صديق يرغب في الحصول على الماجستير في ” الإعلام الزراعي! ” فكانت المفاجأة بأن جاءه الرد بوجود هذا التخصص.
وأوضح أنه أخبر الإعلامي بأن صديقه لن يتمكن من حضور الدراسة، وحتى الاختبارات، فتم الرد عليه بأنه باستطاعتهم تدبير شخص للاختبار بدلاً عنه، كما أن حضور الاختبار ليس ضرورياً.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18380 ] نشر منذ 2 ساعتين
علشان كذا حن نقدر نغطي احتياجات العالم
ف القهوه
لو نصدر شاهي ع الجمر🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 2 ساعتين
كشف الكاتب الصحفي صالح عموده أن 73 ألف أجنبي يشغلون وظيفة مدير عام بالمملكة بمعنى هل يوجد 73 الف شركة خاصة فى المملكة بها 73 الف مدير عام أم المقصود مدير عام أدارة بالشركة حيث أن الشركات الكبرى من المتوقع ان يكون بها العشرات من الادارات ولكل أدارة مدير عام ” مدير أدارة”
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله حرام عليكم
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 1 ساعة
السعودي مبدع في كل حياته
بس المشكله انهم مايعطوهم فرصه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2465 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقول إلاحسبي الله ونِعمَ الوكيل بس . مَقدَرأقول أكثر .😥😭😭😭.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1683 ] نشر منذ 56 دقيقة
73 ألف مدير عام
اجل الي اقل من مدير عام كم ؟
,ااالرعد؛[ عدد التعليقات: 1137 ] نشر منذ 50 دقيقة
73 الف مدير عام لو ضربناهم في 5 فقط من الشباب السعودييين اللي حطمهم او طفشهم ال 73 الف كم يطلع العدد -هذا غير مدير ورئيس قسم ااجنبي-للعلم للي مايدري ويقول لايوجد يروح يسال السكورتييين وشبباب شاي الجمر وووو الكثير ممن كان مديره اجنبي- ولا اعممم –
ي[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 29 دقيقة
واللة لو على كيفي كل المدراء اجانب السعودي ماينفع قلنالكم