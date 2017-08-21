محافظ وادي الدواسر يفتتح مركزاً للتدريب بمقر المحافظة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

افتتح محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، أمس مركز التدريب في مقر المحافظة، الذي يهدف الى تطوير مهارات التواصل والعمل الجماعي عند موظفي الأجهزة الحكومية بالمحافظة للعمل كفريق واحد من خلال تنمية المهارات وبناء صوره سليمة للأدوار المستقبلية في الفكر الإيجابي لجعل العمل افضل بطريقة اسهل وتشجيعهم في اتخاذ القرار السليم.

وأكد محافظ وادي الدواسر خلال الافتتاح الذي تم بحضور عددٍ من عمداء كليات وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بالمحافظة، أهمية هذا المركز في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي المحافظة ومراكزها.

وأشار إلى أن ذلك المركز ينسجم مع تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتطوير بيئة العمل في المحافظة ، ومواكب لرؤية المملكة 2030 وتحقيق التطلعات على كافة المستويات ، حيث سيتم عمل شراكات في التدريب والمعرفة وتقنية المعلومات مع عددٍ من الجهات المتخصصة ومن ابرزها وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والكلية التقنية.