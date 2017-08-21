مهرجان خميس مشيط يستضيف الهيئة العامه للرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

استضاف مهرجان خميس مشيط للتسوق والترفيه مساء السبت الهيئة العامه للرياضة بحضور معتق ال جرمان مدير الهيئة ، و عبدالله ال جرمان، ” مدير البرامج بالهيئة.

واحتضن مسرح نجوم السعادة الترفيهية بالقيادة الكابتن احمد سلامي برنامج ” الطفل الترويحي ” أحد برامج هيئه الرياضه وذلك بمناسبة اختيار ابها عاصمه للسياحة .

و قدم على المسرح العديد من الفقرات المميزه تخللها عروض لفراشات السعادة .

من جانبه اكد معتق ال جرمان ان اختيار ابها عاصمه للسياحة العربية لعام 2017م يعود الفضل فيه بعد الله الي جهود امير منطقة عسير الامير فيصل بن خالد ، وما يقوم به من اجل تطوير ونهضه هذه المنطقة ومعه عضده ونائبه الامير منصور بن مقرن .

وأعرب عن سعادته بما رآه من عروض مميزه واستقبال رائع من اداره المهرجان ، مثمنناً في الوقت نفسه ما يقوم به مهرجان خميس مشيط من جذب للزوار بفقرات متعدده ومتنوعه بمتابعه الامير “عبدالله بن ناصر” وبجهود جميع العاملين في المهرجان.

واختتم المهرجان بسحب العديد من الجوائز المقدمه من إدارة المهرجان ومن فرقه مجموعه نجوم السعادة الترفيهية.

يذكر ان مهرجان خميس مشيط من ضمن المهرجانات التي ترعاها مؤسسة الامير ” عبدالله بن ناصر ” والتي تحظى بمتابعه سموه .