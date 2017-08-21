معرض الفنون السعودية يستقبل زواره بمقر فنون الباحة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يواصل معرض الفنون السعودية بمقر جمعية الثقافة والفنون بالباحة استقبال زواره للاطلاع على محتويات المعرض الجماعي السنوي لفناني المملكة.

وأوضح مشرف لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية تركي الغامدي أن المعرض يحتوي على ٨٦ عملاً فنياً لفنانين المملكة منوعة بين اللوحات التشكيلية والصورالفوتغرافية والمجسمات ولوحات الخط العربي, لافتاً إلى أن المعرض يستقبل الزوار من الساعه ٥ عصراً حتى ١٠مساء من كل يوم وحتى مساء يوم الخميس القادم .

وأضاف الغامدي أن المعرض يحتوي على عدد من الفعاليات المصاحبة تشمل مرسم حر أستديو تصوير , وورش خط عربي, تنفذها لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي ,والتصوير الفوتغرافي بالجمعية، داعياً الزوار والمتنزهين للحضور وزيارة المعرض بمقر الجمعية بجوار دوار الشفا مقابل إدارة ديوان المظالم بالباحة.