زراعة الخرج تدرب متطوعات لرعاية الحيوانات الأليفة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تقيم مديرية الزراعة بالخرج يوم غد الثلاثاء برامجاً تدريبياً بعنوان ” أساسيات رعاية الحيونات الأليفة ” بمشاركة نخبة من المتخصصين من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بقاعة المحاضرات في مقر المديرية بمدينة السيح.

وأوضح مدير إدارة الثروة الحيونية بالمديرية الدكتور فضل القديحي أن البرنامج يهدف لتدريب جيل من المتطوعات لرعاية الحيوانات الأليفة في الخرج وحمايتها من الأمراض ‏، ونشر مبدأ الرفق بالحيوان في المجتمع.

وأفاد الدكتور القديحي أن هذا البرنامج يعد أحد برامج الإرشاد البيطري التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ويستهدف العنصر النسائي ، بعد أن تم إجراء استبيان على جميع المهتمين في مجال الرفق بالحيوانات الأليفة بالمملكة وتحليل جميع بيانات المشاركين في الاستبيان ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج سيتبعه برامج تدريبية وفعاليات أخرى تعنى برعاية الحيونات الأليفة والرفق بالحيوان .