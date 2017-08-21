وصول 727096 حاجا إلى المدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1438هـ، 727096 حاجا وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للإدلاء بالمدينة المنورة .

وأوضحت وحدة الإحصاء والتقارير بالمؤسسة أن عدد الحجاج الذين قدموا لطيبة الطيبة أمس 961ر26 حاجا ، فيما غادرها لمكة المكرمة 559ر29 حاجا، في حين بلغ المجموع الكلي للمغادرين حتى تاريخه 526ر528 مسافرا ، مبينة أن أكثر جنسية متواجدة في المدينة المنورة الجنسية البنغلاديشية وعددهم 370ر24 حاجا، بينما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى مساء أمس 499ر198 حاجا مقارنة مع المتبقين لنفس اليوم من حج العام الماضي1437هـ وعددهم 932ر170 حاجا .