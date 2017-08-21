الهلال يواجه العين الإماراتي في ذهاب دور الثمانية اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يلتقي فريق الهلال بنظيره العين الإماراتي، اليوم الاثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وتصدر الهلال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وتخطى في دور الـ 16 نظيره استقلال خوزستان الإيراني بالفوز عليه في لقائي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 2 ـ 1، حيث يسعى الفريق لإبقاء سجله خالياً من الخسائر في نسخة هذا العام من المسابقة والوصول إلى نصف النهائي، الذي وصل له قبل موسمين وبلوغ المباراة النهائية التي خسرها عام 2014 من فريق سيدني الأسترالي.

وفي المقابل تصدر العين ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، وتغلب في دور الـ 16 على الاستقلال الإيراني ( 6-2 ) بمجموع المباراتين حيث خسر ذهاباً 0 ـ 1 , وفاز على ملعبه 6 ـ 1 ويأمل في تجاوز هذا الدور وتكرار ما حققه العام الماضي بالوصول للمباراة النهائية التي خسرها من فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.