اعتماد 26 مرشحا للتدريب على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد اعتماد أسماء 26 مرشحا يمثلون 26 دولة، لحضور الدورة التدريبية الثامنة على مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية، وذلك ضمن برامج التدريب وخدمة المجتمع القرآني المصاحبة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين التي تعقد في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال المدة 17- 21 من شهر محرم المقبل 1439هـ بمشيئة الله .

وقال الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: ” إن برنامج التدريب على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية يهدف إلى نشر قواعد التحكيم في المسابقات القرآنية، وتأهيل محكمين قادرين على قيادة دفة التحكيم بكل مهنية وجودة واحتراف، والارتقاء بأداء التحكيم في المسابقات القرآنية ودراسة ضوابطه وكيفية أدائه “.

وأوضح الدكتور السميح أن الدورة التدريبية تحظى بإقبال على المستوى الدولي، ويشارك في تقديمها مختصون في القراءات وعلوم القرآن من داخل المملكة وخارجها ، وفق خطة تُعنى بالجانبين النظري والتطبيقي، وتقدم الدورة ضمن خطة مدتها 30 ساعة ، على مدى خمسة أيام، خلال فترتين صباحية ومسائية ، وتمنح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من يجتاز الدورة شهادة حضور ومشاركة.

وأبان الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية أنه يشترط للترشح في الدورة أن لا يقل عمر المرشح عن عشرين عاماً، ولا يزيد عن خمسة وأربعين عاماً , وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم , ويرفق السيرة العلمية , وأن لا يكون ممن سبقت له المشاركة في الدورات الماضية.

مما يذكر أن الأمانة قد دربت 167 متدرباً على مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية خلال ثمانية أعوام من مختلف دول العالم .