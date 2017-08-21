مستشفى هندي يعرض علاج " فتاة المصنع " بـ 100 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

مستشفى هندي يعرض علاج ” فتاة المصنع ” بـ 100 ألف ريال
عرض مستشفى هندي، إمكانية علاج ” فتاة المصنع ” زهراء البركاتي، التي تعرضت للبتر في ذراعها اليمنى أثناء قيامها بتنظيف إحدى الآلات، وزرع ذراع جديدة لها مقابل مبلغ 100 ألف ريال.
وأوضحت البركاتي، أن المبلغ الذي عرضه المستشفى الهندي كبير بالنسبة لها، ولا تستطيع توفيره بسبب ظروفها المادية، مضيفة أن التعويض الذي حكم لها به لم تستلمه حتى اليوم، كما أنها لا تعرف كيف توفر الـ60 ألفا المتبقية لعلاجها في المستشفى الهندي، وفقا لصحيفة المدينة.
وانتهت قضية زهراء بتبرئة المصنع بالكامل، وحكم لها بتعويض قدره 40 ألف ريال، وهو ما شكّل صدمة لها؛ حيث بينت أن المبلغ لن يكفي لعلاجها في الخارج.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18362 ] نشر منذ 11 دقيقة
القاضي الي حكم ب٤٠ ألف حط تحته ٤٠ ألف خط
معروف لكل عضو في جسم الإنسان له ديه محدده
وماكان منه اثنين كااليدين والرجلين
هذي نص الديةتقريبآ١٥٠ آلف
وأنت ياقاضينا العزيز حتى حق اصبع ماجبته
اتمنى اعادة النظر فالقضية
وتستأنف من جديد.