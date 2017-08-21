مستشفى هندي يعرض علاج " فتاة المصنع " بـ 100 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

عرض مستشفى هندي، إمكانية علاج ” فتاة المصنع ” زهراء البركاتي، التي تعرضت للبتر في ذراعها اليمنى أثناء قيامها بتنظيف إحدى الآلات، وزرع ذراع جديدة لها مقابل مبلغ 100 ألف ريال.

وأوضحت البركاتي، أن المبلغ الذي عرضه المستشفى الهندي كبير بالنسبة لها، ولا تستطيع توفيره بسبب ظروفها المادية، مضيفة أن التعويض الذي حكم لها به لم تستلمه حتى اليوم، كما أنها لا تعرف كيف توفر الـ60 ألفا المتبقية لعلاجها في المستشفى الهندي، وفقا لصحيفة المدينة.

وانتهت قضية زهراء بتبرئة المصنع بالكامل، وحكم لها بتعويض قدره 40 ألف ريال، وهو ما شكّل صدمة لها؛ حيث بينت أن المبلغ لن يكفي لعلاجها في الخارج.