وفاة المريضة التي اعتدى ابنها على الطبيب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

توفيت المريضة التي اعتدى ابنها على طبيب أثناء مراجعة حالتها بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية في الرياض، لتؤجل بذلك التحقيقات في قضية الاعتداء على الطبيب.

وكشفت مصادر، عن بدء إجراءات التحقيق عقب انتهاء مراسم العزاء، وأن الطبيب المعتدى عليه لا يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لصحيفة عكاظ.