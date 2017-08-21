وفاة المريضة التي اعتدى ابنها على الطبيب - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة المريضة التي اعتدى ابنها على الطبيب
توفيت المريضة التي اعتدى ابنها على طبيب أثناء مراجعة حالتها بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الطبية العسكرية في الرياض، لتؤجل بذلك التحقيقات في قضية الاعتداء على الطبيب.
وكشفت مصادر، عن بدء إجراءات التحقيق عقب انتهاء مراسم العزاء، وأن الطبيب المعتدى عليه لا يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لصحيفة عكاظ.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يرحمها
الحين القضية بتاخذ أبعاد وزوايا اكثر
والأبن اكيد بيربط وفاةامه بأهمال او تقاعس
او او
يعني الله يعين🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1670 ] نشر منذ 15 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولا قوة الا بالله
الله يرحمها ويغفر لها
التمسوا لابنها العذر
من حبه لامه ويمكن بسبب الاهمال
واللامبالاه بالمريض صدر منه تصرف سيء