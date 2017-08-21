حالات غريبة للطلاق في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شهددت المملكة، عددا من حالات الطلاق وقعت لأسباب مختلفة وغريبة، من بينها نسيان إحدى الزوجات وضع رأس خروف في وجبة عشاء لضيوف زوجها، وتحدّث أخرى بنبرة صوت هادئة لم ترق لبعلها.

وطلق مواطن، زوجته في شهر العسل بسبب ارتدائها الخلخال، حيث أنه حذرها من ذلك فلم تستجب لهذا الأمر مما أدى إلى وقوع الطلاق، كما انتهت حياة زوجين لأن الزوجة مشت أمام زوجها في أحد الأسواق، ونسيت تحذيره لها بأن تسير دائماً خلفه، وفقا لصحيفة الوطن.

ورمى مواطن يمين الطلاق على زوجته بسبب عدم وضع رأس الذبيحة في وليمة كان أعدّها الزوج لعدد من زملائه، وما كان من الزوج إلا أن دخل عليها بعد مغادرة الضيوف، وهو غاضب جداً، ورمى عليها يمين الطلاق، بينما طلق آخر زوجته؛ لذهابها إلى زيارة أهلها؛ لأنه حذرها من زيارتهم، سواء أبلغته بأنها ستزورهم أم لم تبلغه.