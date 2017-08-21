حالات غريبة للطلاق في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

حالات غريبة للطلاق في المملكة
شهددت المملكة، عددا من حالات الطلاق وقعت لأسباب مختلفة وغريبة، من بينها نسيان إحدى الزوجات وضع رأس خروف في وجبة عشاء لضيوف زوجها، وتحدّث أخرى بنبرة صوت هادئة لم ترق لبعلها.
وطلق مواطن، زوجته في شهر العسل بسبب ارتدائها الخلخال، حيث أنه حذرها من ذلك فلم تستجب لهذا الأمر مما أدى إلى وقوع الطلاق، كما انتهت حياة زوجين لأن الزوجة مشت أمام زوجها في أحد الأسواق، ونسيت تحذيره لها بأن تسير دائماً خلفه، وفقا لصحيفة الوطن.
ورمى مواطن يمين الطلاق على زوجته بسبب عدم وضع رأس الذبيحة في وليمة كان أعدّها الزوج لعدد من زملائه، وما كان من الزوج إلا أن دخل عليها بعد مغادرة الضيوف، وهو غاضب جداً، ورمى عليها يمين الطلاق، بينما طلق آخر زوجته؛ لذهابها إلى زيارة أهلها؛ لأنه حذرها من زيارتهم، سواء أبلغته بأنها ستزورهم أم لم تبلغه.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18362 ] نشر منذ 30 دقيقة
هي صح حالات طلاق غريبة
لكن هذا من حسن حظ بعض الزوجات إن الله فكها من هاالزوج
لأن الي معنده حكمة وتأني ويفهم ف آسلوب الحوار والتفاهم
هذا خطر على زوجتة وعلى اطفاله فالمستقبل
بالعكس افرحي وغني وسوي حفلة بعد
يعوضك الله بلي ارجل منه.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18362 ] نشر منذ 26 دقيقة
جددديده ههههههههههه
وصلت زوجه البيت متأخرة في اليل وبهدوء فتحت باب غرفه النوم😳
وشافت اربع رجول طالعه من تحت البطانيه وجابت عصاء وضربتهم ضرب حتى نشف ريقها 😂
وراحت المطبخ تشرب ماء
ولما دخلت المطبخ شافت زوجها على الطاوله يقراء مجله
😁😁😁😁😁😁
وقال الزوج: اهلا حبيبتي امك وبوك جونا اليوم
وخليتهم ينامون في غرفتنا! سلمتي عليهم ؟👋🏻
ههههههههههههههه
نـايف العــنزي[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 4 دقائق
بعض التعليقات مجرد تفاهة طبق الاصل من تفاهة بعض الازواج