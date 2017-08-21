اجتماع عربي لوضع خطة تنفيذية لمواجهة الإرهاب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

اجتماع عربي لوضع خطة تنفيذية لمواجهة الإرهاب اليوم
يعقد بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والشباب العرب برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة غادة والي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .
وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي في تصريح، بأن الاجتماع يهدف إلى وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب في إطار تطبيق القمة العربية بالعاصمة الأردنية عمّان الذي اعتمد الإعلان العربي حول ” دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب” الصادر عن المؤتمر الذي عقده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في فبراير الماضي بشرم الشيخ حول “الإرهاب والتنمية الاجتماعية” .
وأوضح أن تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة موضوع البُعد الاجتماعي لمكافحة الإرهاب برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذت اللجنة قرارًا بعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يومي ٢١ و ٢٢ أغسطس الحالي .
وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية إلى أن الاجتماع سيضع رؤية للتحرك في جميع مجالات سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام، وكل الجوانب والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب بالمنطقة .
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة العربية المستشار طارق نبيل النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إنه سيقدم خلال جلسة العمل الأولى للاجتماع عرضًا حول الإعلان العربي بشأن “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب” .
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 2 ساعتين
قصدك إجتماع عربي ع الفطور
والرئيسة غادة بعد
ههههههه ههههههههه
يعني تيتي تيتي زي مرحتي جيتي🤗
وشو له الإجتماعات الي ماشفنا منها إي فايدة
داعش مايشكلون ولا٢%من العالم العربي
يعني لو في صدق
بزفرة هواء وحده نطيرهم
وش الي اجتماع ومااجتماع
والي مو مصدقني
بعد سنة من الأن قولوا الإجتماع برئاسة غادة
وش صار علية🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16715 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16715 ] نشر منذ 2 ساعتين
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[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمومآ أنا زعلان ليش ماعزمتوني ع الفطور معكم😡😡😡😡
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18366 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتضحكي من جد ليتهم عزموني
كان بجيب لهم قهوه معي🤔