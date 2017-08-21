اجتماع عربي لوضع خطة تنفيذية لمواجهة الإرهاب اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

يعقد بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، اجتماع على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والشباب العرب برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة غادة والي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب .

وأفاد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية السفير بدر الدين علالي في تصريح، بأن الاجتماع يهدف إلى وضع تصور لخطة تنفيذية بخصوص مواجهة الإرهاب في إطار تطبيق القمة العربية بالعاصمة الأردنية عمّان الذي اعتمد الإعلان العربي حول ” دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب” الصادر عن المؤتمر الذي عقده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في فبراير الماضي بشرم الشيخ حول “الإرهاب والتنمية الاجتماعية” .

وأوضح أن تم تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة موضوع البُعد الاجتماعي لمكافحة الإرهاب برئاسة مصر باعتبارها الرئيس الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، واتخذت اللجنة قرارًا بعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يومي ٢١ و ٢٢ أغسطس الحالي .

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية إلى أن الاجتماع سيضع رؤية للتحرك في جميع مجالات سواء تعلق بالأمر بالتعليم والتربية والشباب والتشريعات والإعلام، وكل الجوانب والمحاور التي تدعم مكافحة الإرهاب بالمنطقة .

من جانبه، أفاد مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة العربية المستشار طارق نبيل النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، إنه سيقدم خلال جلسة العمل الأولى للاجتماع عرضًا حول الإعلان العربي بشأن “دعم العمل العربي للقضاء على الإرهاب” .