بالصور.. فنان تشكيلي يبدع في رسم بورتريه بالمسامير والخيوط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف فنان تشكيلي شاب، عن تجربته ومشاركته في عدة فعاليات ومعارض محلية، من بينها فعاليات مهرجان ” حكايا مسك “، الذي اختتمت فعالياته مساء أمس الأحد، ليُبين مدى إصراره على تثبيت نفسه كفنان متميز برسم البورتريه عن طريق المسامير والخيوط.

وأوضح الفنان فلاح البقمي، أنه اكتشف موهبة الرسم لديه قبل 7 أعوام، حينما كان عاطلا عن العمل، فبدأ بالرسم عبر القلم الرصاص، وحينما كان يعرض رسوماته على أهله وأصدقائه يجد السخرية وعبارات التحطيم، لكنه رغم ذلك قرر الاستمرار دون عرض أعماله عليهم أو الاكتراث بهم.

وأكد البقمي أنه يستخدم في رسوماته ما لا يقل عن ألف مسمار، ويعشق استخدام لون موحد في رسوماته، ويستغرق العمل الواحد منه قرابة 20 ساعة، مبينا أن نظرة أهله له اختلفت تماماً، وبدأوا في التعبير عن إعجابهم به، مضيفا أنه جرب الرسم باستخدام المسامير والخيوط الصوف منذ عامين تقريبًا، حينما وصله مقطع مرئي لفنان تشكيلي أجاد هذه المهارة بإتقان، فقرر خوض تجربتها، وبدأ بالتجربة على لوح خشبي صغير، ليحاكي صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وواصل في تطوير الفكرة بعد ذلك.