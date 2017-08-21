الإعلان عن استعدادات الأرصاد وحماية البيئة لموسم الحج اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يتفقد وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، اليوم الاثنين، استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المشاعر بمرصدي عرفة ومنى، التي بدأت أعمالها في تقديم المعلومات الأرصادية والبيئية للجهات المستفيدة على مدار الـ 24 ساعة وفقاً للخطط المعدة لذلك .

وأوضح معالي الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي, أن الهيئة وفي إطار خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1438هـ عملت على توزيع وتشغيل محطات جديدة للرصد البيئي المتنقلة والثابتة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة ومتابعتها, وذلك بالقرب من جسر الجمرات , وموقع مرصد منى , وموقع مرصد عرفة والمحطات الثابتة بالحرم والعزيزية والعتيبية والشوقية والشرائع والعمرة .

وتعمل هذه المحطات على قياس الملوثات وإجراء مسح ميداني لجميع مرافق الخدمات الطبية في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للتأكد من توفر عقود التخلص من النفايات الطبية الخطرة ومتابعة الحالة البيئية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة , إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والمراقبة البيئية ورفع التقارير البيئية من قبل فرق التفتيش البيئي للحالة البيئية بالمنشآت ذات العلاقة بالبيئة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وأكد معاليه أن الهيئة أكملت خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكر وفي صورة تتسم بالإتقان والتنظيم والتقنية العالية بالتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في شؤون الحج , مشيراً إلى الهيئة قد بدأت في مزاولة مهامها في رصد حالة الطقس بأجواء المشاعر المقدسة منذ الـ 20 من شهر ذي القعدة الحالي بهدف خدمة حجاج بيت الله الحرام وفق مهامها ومسؤوليتها ومن خلال المختصين في العمل البيئي والأرصادي .

ولفت الانتباه إلى أن الهيئة علاوة على تركيزها في رؤيتها للوصول بخدمات الأرصاد والبيئة لضيوف الرحمن إلى مستويات عالمية ضمن المنظومة الحكومية لإدارة أكبر حشد سنوي , فهي تعمل على رسالة مفادها ضمان دقة المعلومة الأرصادية واستخدامها في الوقت المناسب لحماية بيئة الحج من أي تلوث قد يؤثر عليها ,وذلك بالشراكة مع القطاعات الحكومية الأخرى للوصول إلى المعايير الدولية في حماية الحجيج وبقائهم في بيئة نظيفة لسلامتهم وراحتهم .