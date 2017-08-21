ريال مدريد يستهل رحلة الدفاع عن لقبه بثلاثية في ديبورتيفو لاكورونا - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

استهل فريق ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقبه بتحقيق أول انتصار له في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم، متغلبا على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ريال مدريد في محاولة لتسجيل هدف مبكرًا، في الوقت الذي غلب فيه الحذر على لاعبي ديبورتيفو لاكورونيا مفضلين عدم المجازفة منذ بداية اللقاء.

وجاءت الدقيقة 20 لتشهد معها هدف التقدم للملكي عن طريق الويلزي غاريث بيل لينهي حالة الجفاف التهديفي التي كان يعاني منها مع الفريق والتي استمرت عشر مباريات متتالية.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا ففي الدقيقة 27 أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني للريال ليخرج الملكي متقدمًا في شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وبحث لاعبو ديبورتيفو لاكورونيا بشتى الطرق عن فرصة تقليص النتيجة في شوط المباراة لكن جاءت الدقيقة 62 ليتمكن الريال من تسجيل الهدف الثالث عن طريق الألماني توني كروس.

وقبل نهاية اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 92 أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لسيرخيو راموس لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدى عقبها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لضربة جزاء نفذها فلورين أتدوني ليحرم أصحاب الأرض والجمهور من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.

بذلك، انتزع الملكي صدارة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فرق برشلونة وريال سوسيداد وليجانيس وفالنسيا.