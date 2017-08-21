بالفيديو.. محمد نور يعلق على خسارة الاتحاد أمام الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علق لاعب فريق الاتحاد السابق محمد نور، على بداية فريقه السابق للموسم الحالي، وأسباب خسارته المباراة الأولى أمام الباطن، ورأيه في مدير الكرة أسامة المولد.

وأوضح نور أن سبب خسارة الباطن هو أن الفريق بدأ الإعداد للموسم متأخرا ولم يكن في كامل جاهزيته، معبرا عن سعادته في الفوز الكبير أمام الفيحاء، متمنيا أن يعود الاتحاد للشكل الذي يطمح إليه الجمهور.

وأضاف أن أسامة المولد، الذي عين حديثاً في منصب مدير الكرة سيكون إضافة قوية للاتحاد، مؤكداً أنه ليس من الصعب عليه تولي مسؤولية في الفريق، متمنياً له التوفيق في منصبه.