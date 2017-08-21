إطلاق سراح أطفال سودانيين من داعش في ليبيا - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

سُلم أربعة أطفال سودانيين يُعتقد أن آباءهم قُتلوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في مدينة سرت الليبية العام الماضي إلى القنصل السوداني يوم الأحد لإعادتهم إلى بلدهم.

وكانت سرت معقلا لتنظيم داعش من عام 2015 حتى 2016 عندما طردت القوات الليبية المدعومة بغارات جوية أميريكية التنظيم. وانضم مئات من المتشددين الأجانب لتنظيم الدولة في سرت.

وكان عشرات من النساء والأطفال الذين اعتُقلوا عند نهاية القتال محتجزين في مدينة مصراتة التي كان يتم قيادة الحملة العسكرية في سرت منها.

ويضم هؤلاء مواطنين من تونس ومصر والسودان والسنغال وتشاد والنيجر.