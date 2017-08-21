 فقدان بحارة أمريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط - صحيفة صدى الالكترونية

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فقدان بحارة أمريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط

فقدان بحارة أمريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط
واشنطن(صدى):

أعلنت البحرية الأمريكية، فقدان عشرة من بحارة المدمرة ” يو إس إس جون إس. ماكين ” وإصابة 5 آخرين بجروح إثر اصطدام المدمرة الأمريكية بناقلة نفط شرقي سنغافورة.
وقالت البحرية في بيان ” هناك حاليا 10 بحارة مفقودين وخمسة مصابين بجروح “، إثر حادث الاصطدام الذي وقع بين المدمرة القاذفة للصواريخ وناقلة النفط ” ألنيك إم سي ” أثناء إبحارهما فجر الاثنين شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32523 ] نشر منذ 9 دقائق

دامكم بعيدين عنا ، انملقوا زي ماتبون .. الله لايردكم ,,

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