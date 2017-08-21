فقدان بحارة أمريكيين في تصادم مدمرة بناقلة نفط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت البحرية الأمريكية، فقدان عشرة من بحارة المدمرة ” يو إس إس جون إس. ماكين ” وإصابة 5 آخرين بجروح إثر اصطدام المدمرة الأمريكية بناقلة نفط شرقي سنغافورة.

وقالت البحرية في بيان ” هناك حاليا 10 بحارة مفقودين وخمسة مصابين بجروح “، إثر حادث الاصطدام الذي وقع بين المدمرة القاذفة للصواريخ وناقلة النفط ” ألنيك إم سي ” أثناء إبحارهما فجر الاثنين شرقي مضيقي ملقة وسنغافورة.