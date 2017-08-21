باريس سان جيرمان يسحق تولوز بسداسية ونيمار يستعرض مهاراته - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

سحق فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس الأحد، ضيفه تولوز بستة أهداف لهدفين في ختام مباريات الجولة الثالثة للدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانهمر البرازيلي نيمار دا سيلفا في البكاء أثناء وقوف لاعبي الفريقين دقيقة حداد على ضحايا برشلونة بعد عمليتي دهس في هجومين منفصلين قبل 3 أيام؛ أسفر الأول وهو الأكبر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة 120 على الأقل بجروح، فيما خلّف الثاني مقتل منفذ الهجوم وإصابة شرطيين.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب سان جيرمان الذي دخل اللقاء مهاجمًا في محاولة لتسجيل هدف مبكر لكن جاءت المفاجأة بتسجيل الضيوف هدف التقدم في الدقيقة 18 عن طريق الإيفواري ماكس آلان جاردل.

ومع حلول الدقيقة 31 تمكن نيمار من تسجيل هدف التعادل وهو الأول له على ملعب ” حديقة الأمراء ” معقل فريق باريس سان جيرمان، وبعدها بأربع دقائق أضاف فريق العاصمة الهدف الثاني عن طريق ادريان رابيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدفين لهدف.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد معها طرد الإيطالي ماركو فيراتي لحصوله على الإنذار الثاني، ليلعب سان جيرمان الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين، وأضاف أدينسون كافاني الهدف الثالث للفريق المضيف من ضربة جزاء في الدقيقة 75، وبعدها بثلاث دقائق جاء الهدف الثاني لتولوز بالنيران الصديقة عن طريق البرازيلي تياجو سيلفا بالخطأ في مرماه.

وجاء الدور على الأرجنتيني خافيير باستوري ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 82، وبعدها بدقيقتين أحرز لايفن كورزاوا الهدف الخامس، واختتم نيمار مهرجان الأهداف في الدقيقة 92 بتسجيله الهدف الثاني له والسادس لفريقه.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن موناكو وسانت ايتيان، بينما تجمد رصيد تولوز عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.