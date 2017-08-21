اختتام برنامج مخيم شباب التوحد الصيفي بجامعة الأميرة نورة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اختتمت فعاليات مخيم شباب التوحد الصيفي الذي أقيم بجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن بالرياض ، مساء أمس الأحد.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيرية سمو الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل أن المخيم يهدف إلى رفع جودة حياة شباب التوحد عن طريق تطوير مهارات الحياة اللازمة ، والتأهيل المهني وبناء علاقات الصداقة وتطويرها ، مشيدة سموها بالبرنامج ومخرجاته والعاملين عليه .

ومن جانبها أشادت مشرفة البرنامج الدكتورة علاء سكر بالأهداف التي تم تحقيقها من المخيم وتوصياته .

وفي ختام الحفل كرمت الأميرة سميرة المشاركين والدعمين للمخيم كما تم تكريم الشاب التوحدي احمد المكينزي الحاصل علي درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود .