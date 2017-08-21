النجمة يهزم العهد ويتوج بكأس النخبة اللبناني - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

توج فريق النجمة، أمس الأحد، بلقب كأس النخبة لكرة القدم اللبنانية للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على حساب فريق العهد بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وافتتح التسجيل في المباراة لفريق النجمة النجم السنغالي موسى كبيرو في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد بسرعة مدافع العهد نور منصور بهدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، عاد كبيرو هداف البطولة لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليعود ويسجل العهد هدف التعادل عن طريق علي بزي خطأ بمرمى فريقه.

وبعد نهاية الوقت الأصلي احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث كانت الكلمة الفصل لفريق النجمة بواقع 6-5 ليفوز بلقب البطولة العاشرة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.