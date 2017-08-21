برشلونة يحقق أول 3 نقاط بالدوري الإسباني تحت قيادة فالفيردي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

حقق فريق برشلونة الإسباني، أمس الأحد، أول انتصار له في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم تحت قيادة مدربه الجديد أرنستو فالفيردي الذي تولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للويس إنريكي.

وتغلب برشلونة على ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة، أحرزهما الين توسكا بالخطأ في مرماه، و سيرجي روبيرتو.

دخل برشلونة اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى، ومع حلول الدقيقة 36 جاء هدف التقدم للفريق الكتالوني بالنيران الصديقة عن طريق الروماني الين توسكا بالخطأ في مرماه.

ولم يمر على هدف التقدم طويلًا فبعدها بثلاث دقائق أضاف برشلونة الهدف الثاني عن طريق سيرجي روبيرتو، وبحث لاعبو برشلونة في شوط المباراة الثاني بشتى الطرق عن فرصة تسجيل المزيد من الأهداف لكن دون جدوى.

بهذا الفوز، انتزع الفريق الكتالوني أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار المحلي وصالح جمهوره بعد الفشل في التتويج بكأس السوبر الإسباني بالهزيمة ذهابًا وإيابًا من ريال مدريد.