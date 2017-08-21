ملك البحرين: لا يمكن أن نسمح بسقوط اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمس الأحد، إن ” بلاده لا يمكن أن تسمح بسقوط اليمن “، مشددا على الوقوف إلى جانبه ضد الحوثيين.

وأضاف الملك حمد بن عيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، أن ” اليمنيين يدافعون عن المحيط العربي والخليجي، ولا يمكن لأي عربي أن يسمح بسقوط اليمن “، موضحا أن المعركة المقبلة في اليمن هي لـ ” البناء والتحرير “، مشيرا إلى أن بلاده ” قدّمت الكثير من أبنائها في عاصفة الحزم “.

بدوره ثمّن بن دغر، دور البحرين في دعم أبناء اليمن وتمكينهم من العمل، وتسهيل إجراءاتهم.