نصائح مهمة تُجنب السائقين " النعاس " أثناء القيادة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أوردت وزارة النقل، عدة نصائح تجنب السائقين النعاس أثناء القيادة، للحفاظ على حياتهم وحياة الآخرين ومن يرافقهم في سفرهم.

ونصحت الوزارة، السائقين عند السفر لمسافات طويلة بأن يتجنبوا السهر، وألا يسافروا بمفردهم، بل بصحبة مرافق، إضافة إلى مسح الوجه بمنديل مبلل كل فترة، فالرطوبة تبقي السائق مستيقظا، كما نبهت لإمكانية شرب الكافيين، حيث يساعد على تنشيط العقل، ويعطي السائق طاقة، مع خفض درجة التكييف لأن البرودة تجلب النعاس، وأخيرا فتح النافذة في الأجواء المعتدلة خلال السفر على الطرق السريعة.