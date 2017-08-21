 بالفيديو.. مضاربة دامية بالعصي والسواطير بين هنود وباكستانيين في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. مضاربة دامية بالعصي والسواطير بين هنود وباكستانيين في جدة

بالفيديو.. مضاربة دامية بالعصي والسواطير بين هنود وباكستانيين في جدة
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمضاربة جماعية دامية بين مجموعة من العمال الهنود والباكستانيين، بالعصي والسواطير، وقعت في حي الشرفية بجدة أمس الأحد.
وأظهر الفيديو، استخدام العمال للعصى والسواطير في المضاربة التي استمرت لمدة زمنية طويلة على الرغم من وقوع إصابات بالغة بين المتشاجرين، فيما اعتدت مجموعة منهم على أحد المحال وقاموا بتكسيره من الداخل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 239 ] نشر منذ 7 دقائق

يبيلهم ربط وشحن..وترحيل قشوهم عن بكرة أبيهم.

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