في عيد الاستقلال.. حرب لمدة ساعتين بين الهند والصين - صحيفة صدى الالكترونية

في عيد الاستقلال.. حرب لمدة ساعتين بين الهند والصين
شب عراكٌ بالأيدي بين عشرات الجنود الهنود والصينيين على الحدود بين البلدين، فيما تمكنت قيادات الجيشين من فض الاشتباك قبل أن يتحول إلى حرب طاحنة بين أكبر قوتين عسكريتين في القارة الآسيوية.
وأعاد جنود الجانبين رفع علمي بلديهما، وتراجعوا إلى موقع تمركزهما، بعد اشتباكات استمرت قرابة الساعتين، بالتزامن مع احتفال الهند بعيد استقلالها الـ70، الثلاثاء الماضي.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18337 ] نشر منذ 44 دقيقة
رفيق مخ مافيه
علشان بلد إينتا في هفله
إينتا سوي مشكل
ليش كيدا
هومار إينتا🤔