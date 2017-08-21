وفاة الممثل الأمريكي جيري لويس عن 91 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ذكرت مجلة فارايتي ووسائل إعلام أخرى، اليوم الأحد، أن الممثل الكوميدي الأمريكي المخضرم جيري لويس؛ توفي في منزله بمدينة لاس فيجاس عن 91 عاما.

وكانت صحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال، أول ما نشر الخبر وفقا لمجلة فارايتي التي قالت إن وكيل أعمال لويس أكد نبأ وفاته. ولم يتسن لرويترز بعد الوصول لوكيل أعماله للحصول على المزيد من التفاصيل.