⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. السيطرة علي حريق بفندق في العزيزية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نشب مساء الأحد، حريق في وحدة تكييف بفندق في حي العزيزية مقابل مسجد فقيه، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

كانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا بنشوب حريق في الفندق، وتوجه رجال الدفاع المدني إلي مكان الحادث، وتم اخلاء الفندق احترازيا عن طريق وحدات الانقاذ، ونجحت القوات في اخماد الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر في الارواح.

وباشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.