⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. السيطرة علي حريق بفندق في العزيزية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. السيطرة علي حريق بفندق في العزيزية
نشب مساء الأحد، حريق في وحدة تكييف بفندق في حي العزيزية مقابل مسجد فقيه، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.
كانت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغا بنشوب حريق في الفندق، وتوجه رجال الدفاع المدني إلي مكان الحادث، وتم اخلاء الفندق احترازيا عن طريق وحدات الانقاذ، ونجحت القوات في اخماد الحريق دون حدوث إصابات أو خسائر في الارواح.
وباشر فريق التحقيق التعرف على مسببات الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الحادث.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16700 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18337 ] نشر منذ 40 دقيقة
شفته
دايم كذا ماتشب الحرايق فالفنادق الا لاجاء الحج
مدري وين الرقابة على هالفنادق🤔