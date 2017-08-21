الاتحاد الكويتي لكرة القدم يجري قرعة جميع المسابقات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أجرت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الأحد، قرعة جميع المسابقات للموسم 2017 /2018.

وجاءت نتائج القرعة لبطولة كأس أمير الكويت لكرة القدم للموسم 2017 /2018، والتي يشترك فيها 15 ناديا، عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين ضمت الأولى فريق نادي الكويت (بطل الدوري) إلى جانب اليرموك والساحل والشباب والنصر والتضامن والفحيحيل.. فيما ضمت الثانية فريق نادي القادسية (وصيف الدوري) والعربي والجهراء وبرقان والسالمية وكاظمة وخيطان والصليبيخات.

وبحسب ترتيب اللجنة لمسابقات الموسم، فستنطلق بطولة كأس الأمير بعد نهاية دوري (فيفا)، وتقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب.

كما أجرت اللجنة قرعة بطولة دوري (فيفا) لكرة القدم للموسم 2017 /2018 والذي سيقام بنظام الدرجتين.

وبحسب ترتيب لجنة المسابقات في الاتحاد، ستنطلق بطولة دوري (فيفا) في 14 سبتمبر المقبل بنظام الدرجتين الممتازة والأولى، وتقام مباريات الدرجتين على ثلاثة أقسام ذهابا وإيابا وعلى ملعب محايد.

ويضم الدوري الممتاز ثمانية فرق هي: العربي والقادسية والكويت والتضامن والجهراء والسالمية وكاظمة والنصر.. فيما يضم دوري الدرجة الأولى فرق: الشباب وبرقان والفحيحيل واليرموك والصليبيخات وخيطان والساحل.

وستشهد الجولة الأولى من الدوري الممتاز مواجهتين جماهيريتين تجمع الأولى العربي والقادسية، فيما تجمع الثانية الكويت والسالمية.. في حين يتقابل النصر مع الجهراء والتضامن مع كاظمة.

كذلك أجرت اللجنة قرعة بطولة كأس ولي العهد الكويتي لكرة القدم للموسم 2017 /2018 ويشترك فيها 15 ناديا.

وبحسب ترتيب لجنة المسابقات، ستنطلق بطولة كأس ولي العهد بعد نهاية الجولة الأولى من دوري (فيفا) لكرة القدم، وتقام بنظام دوري المجموعتين من دور واحد.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين يتصدر الكويت حامل اللقب المجموعة الأولى، بينما يتصدر القادسية الوصيف المجموعة الثانية.

وضمت المجموعة الأولى بحسب القرعة، إضافة إلى الكويت، كلا من: الشباب وبرقان واليرموك والفحيحيل والصليبيخات والعربي.. فيما ضمت المجموعة الثانية بالإضافة إلى القادسية، كلا من: الساحل والنصر والجهراء والتضامن وكاظمة وخيطان والسالمية.