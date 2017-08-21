⁠⁠⁠⁠⁠الجيش اللبناني يلحق هزائم كبيرة في صفوف داعش على حدود سوريا - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أكد الجيش اللبناني، تحقيقه تقدما كبيرا في معركته مع تنظيم داعش في شرق لبنان على الحدود مع سوريا، واستعادة ثلثي المساحة التي يسيطر عليها داعش.

وقدر الجيش قبل بدء العملية السبت عدد مقاتلي تنظيم داعش بنحو 600 ومساحة المنطقة التي كان يسيطر عليها التنظيم في الجانب اللبناني بحوالى 120 كيلومترا مربعا.

وقُتل ثلاثة جنود لبنانيين الأحد عندما انفجر لغم أرضي في آليتهم اثناء مرورها للمشاركة في الهجوم. وذكر بيان الجيش ” تعرضت آلية تابعة للجيش على طريق دوار النجاصة – جرود عرسال، ظهر اليوم (الاحد)، لانفجار لغم أرضي، أسفر عنه استشهاد ثلاثة عسكريين، وإصابة عسكري بجروح خطرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة ” .

كما أعلن بيان آخر أن الجيش فجر ” سيارة ودراجة نارية مفخختين تقلان انتحاريين، كانوا يحاولون استهداف عناصر من الجيش ” على طريق ” وادي حورتة ومراح الدوار في جرود رأس بعلبك.

وفي وقت مبكر من صباح الاحد أعلنت الحكومة العراقية انطلاق عمليات استعادة مدينة تلعفر، آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى بشمال العراق.

كما تتزامن هذه المعارك مع تبني التنظيم مسؤولية اعتداءات عدة في أوروبا لا سيما في إسبانيا حيث قتل 14 شخصا وأصيب 120 بجروح مساء الخميس.

ورفع جنود لبنانيون علم اسبانيا على تلة استعادوها من تنظيم داعش السبت تكريما لضحايا اعتداءي برشلونة وكامبريلس.