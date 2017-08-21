النيجيرية رحماتو تجاني رئيسا لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

تم انتخاب النيجيرية الدكتورة رحماتو تجاني رئيسا لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية ، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب ، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس ولجنتيه الدائمة والتنفيذية ، والتي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم على مدى يومين ، بمشاركة ٣٢ حزبا سياسيا يمثلون ٢٤ دولة.

ودعا مساعد الرئيس السوداني اللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي ـ في كلمته خلال الجلسة الختامية للاجتماعات ـ مجلس الأحزاب السياسية الإفريقية للقيام بدوره كاملاً في دعم مسيرة الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة ، مؤكدا أن اختيار إمرأة من نيجيريا رئيسا للمجلس هو خير دليل على النموذج الديمقراطي الذي تمت به الانتخابات.

من جانبه ، طالب مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد المجلس بالاهتمام بقضايا القارة الإفريقية من الهجرة والفقر والإرهاب ومجابهة الفقر .

وبدورها ، وجهت الرئيس الجديد لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية الشكر للرئيس المنتهية ولايته ، موضحة أن انتخابها دليل على الديمقراطية المتبعة في المجلس ، ويمثل اختيارا وتصويتا للمرأة في إفريقيا.

وقالت إنها ستعمل على محاربة الفساد والإرهاب ومكافحة الفقر وإسناد الشباب والمرأة وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية ، مؤكدة أن المرحلة القادمة تستهدف تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية .

وشهدت اجتماعات الجمعية العمومية لمجلس الأحزاب السياسية الإفريقية ، اليوم الأحد ، انتخاب رئيس جديد للمجلس ونواب الرئيس من أقاليم إفريقيا الخمسة ، بجانب أعضاء اللجنة الدائمة ، وانتخبت الأقاليم ممثليها من أعضائها في اللجنتين التنفيذية والدائمة.

وتم خلال الاجتماعات إنشاء مجالس تنسيق منتخبة للأحزاب على مستوى الأقاليم الإفريقية ، وذلك بهدف تيسير عمليات المتابعة ، وأجازت الجمعية العمومية اللائحة الخاصة بتلك المجالس ، وتم استعراض تقرير الأمانة العامة للمجلس لدورته السابقة وعرض الخطة الجديدة والبرامج المستقبلية، بجانب اعتماد المنتخبين.