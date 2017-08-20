جوالة جامعة الباحة يقدمون خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

يشارك طلاب جوالة جامعة الباحة في موسم حج هذا العام بأكثر من 50 طالبا في تقديم العديد الخدمات التطوعية بهدف خدمة حجاج بيت الله العتيق، وذلك جنباً إلى جنب مع جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأوضح مدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، أنه فخور بمشاركة طلاب جوالة جامعة الباحة التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن ، مبينًا أن أمثال هذا المشاركات النّاجعة التي يقوم بها طلاب جوالة جامعة الباحة تروم إلى تعزز الجوانب التربوية في سلوك الطلاب، وترنو إلى غرس ثقافة العمل التطوعي، والسعي نحو خدمة الآخرين انطلاقا من رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

وأشار إلى أنّ جامعة الباحة حريصة كلّ الحرص على مشاركة طلاب جولة الجامعة في خدمة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام من خلال تقديم الخدمات والمساعدات لهم، إضافة إلى مساندة جميع قطاعات الدولة؛ وذلك انطلاقاً من حرص حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تقديم كافة إمكانياتها، وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجاج وسعها الحثيث لراحة وأمن قاصدي البيت الله الحرام.