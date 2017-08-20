الملعب التونسي يتعادل مع الصفاقسي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعادل الملعب التونسي مع مضيفه الصفاقسي (1-1) ، اليوم الأحد ، في الجولة الثانية من الدوري التونسي لكرة القدم.

تقدَّم الصفاقسي بهدف حسام دقدوق في الدقيقة 50 ، ونجح الملعب التونسي في إدراك التعادل قبل النهاية بدقيقتين عن طريق سليم الجديد من ركلة جزاء.

وحصل الملعب التونسي على النقطة الأولى ، وحصل الصفاقسي على الثانية.

وفي مباراة أخرى في نفس الجولة ، حقق ترجي جرجيس أول فوز له على حساب البنزرتي بهدف دون رد ، سجَّله سامي المحايصي في الدقيقة (73).

ورفع الترجي جرجيس رصيده إلى 4 نقاط ، مقابل بقاء رصيد البنزرتي خاويًا من أي نقاط.