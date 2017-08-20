" الخامنئي " يعين وزير الدفاع السابق مستشارا للقيادة العامة للقوات المسلحة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

أصدر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي الخامنئي، اليوم الأحد، قرارا بتعيين وزير الدفاع السابق العميد حسين دهقان مستشارا له لشئون الصناعات الدفاعية.

ونسبت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية إلى الخامنئي ، وهو القائد العام للقوات المسلحة أيضا ، قوله إن تعيين دهقان جاء نظرا إلى تجاربه المؤثرة في المجالات الدفاعية وخاصة في المجال الصناعي.

وأكد قائد الثورة الاسلامية على أهمية الرصد المستمر للأبحاث العلمية وتطوير التقنيات الدفاعية وتقديم المقترحات للتوصل الى تعزيز وتنمية القدرات المنشودة.