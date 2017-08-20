وكيل وزارة الخارجية السودانية يلتقي المبعوث البريطاني - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالغني النعيم بالخرطوم اليوم الأحد، المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان كريستوفر تروت، الذي يزور السودان حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وما يتعلق بالحوار الاستراتيجي الذي عقد مؤخراً بين السودان وبريطانيا وتم الاتفاق على عقد الدورة الرابعة من الحوار في لندن منتصف أكتوبر المقبل.

وثمّن المبعوث البريطاني جهود الحكومة السودانية في تحقيق السلام الشامل في السودان، مؤكداً دعمه للجهود المبذولة في هذا الصدد.