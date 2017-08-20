" الصحة " تُجري 1000 عملية لضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

” الصحة ” تُجري 1000 عملية لضيوف الرحمن
أوضحت وزارة الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام , حيث تم إجراء 82 قسطرة قلبية و5 عمليات قلب مفتوح وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة حتى يوم أمس السبت، إضافة إلى إجراء 571 غسيل دم كلوي و8 مناظير، وكذلك إجراء 226 عملية جراحية خلال نفس الفترة .
وأشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ (8069) زيارة فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات ( 10859) مراجعاً وبلغ عدد حالات الدخول (889) حالة .
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