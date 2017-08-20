الشرطة التركية تعتقل شابا اعتدى على تمثال أتاتورك - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

اعتدى شاب تركي على تمثال مصطفى كمال أتاتورك بمدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، ما تسبب في تدمير في صدر وذراع التمثال.

وأكدت صحيفة الزمان التركية أن فريقا من الشرطة كان متواجدا في المنطقة وقام بالقبض على المعتدى وتم اقتياده إلى قسم شرطة المدينة للاستجواب.

يذكر أنها ليست المرة الأولى اليت يتم فيها الاعتداء على تمثال كمال أتاتورك، إذ أقدم الشهر الماضي بائع متجول في مقاطعة سيفرك بمدينة شانلي أورفا بجنوب شرق تركيا على مهاجمة تمثال أتاتورك في ميدان الجمهورية بالبلطة هاتفا: ” الوثنية ليست من ديننا. هل كان المدافعون عنها من نسل الرسول الكريم؟ ” .

ويعد كمال أتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة وواضع نظامها العلماني الذي تسير عليها تركيا منذ بدايات القرن العشرين وحتى يومنا هذا.