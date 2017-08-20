الأمر بالمعروف توزّع كتيّبات دينية على الحجاج بالمسجد الحرام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

وزعت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام عددٍ من الكتيبات التوعوية والدينية على الشباب ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسعى جاهدة في صقل وتنمية وتحصين أفكار الشباب وإبراز الجانب المشرق والمثمر في مستقبلهم وطرح آرائهم في المؤسسات التوعوية وتبنيها بشكل مستمر.

وبين أن توزيع الكتيبات يهدف إلى توعية الشباب وحجاج بيت الله بأهمية عقيدتهم التي تُعد صمام أمان في حفظ فكرهم وثقافته لاسيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه التحديات الفكرية ، والنهوض بمستوى تحصين الشباب ، وغرس الاهتمام بهم والمحافظة عليهم.