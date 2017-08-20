⁠⁠⁠⁠⁠رئيس الوزراء البحريني يؤكد لـ " بن دغر " دعم بلاده للشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

استقبل رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، بقصر القضيبية في العاصمة البحرينية المنامة أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء في اليمن.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان خلال اجتماعه مع بن دغر على “ أن نصرة اليمن واجبة ودعمه ضرورة، فاليمن بلد له مكانته الخاصة لدى العرب ولا يمكن تركه للتدخلات الخارجية التي تريد النيل من أمنه واستقراره ” .

وقال آل خليفة، “ إن اليمن سينتصر في حربه ضد التدخلات الخارجية في شؤونه وفي رفض الهيمنة ودعم الشرعية بعزم شعبه ووحدته ودعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية الشقيقة ” .

وأشاد رئيس الوزراء البحريني، بالجهود الطيبة للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والعمل على ما فيه خير ومصلحة شعبه.

وأضح آل خليفة أن “ موقف البحرين ثابت ومستمر في أداء واجبه العروبي والإسلامي تجاه اليمن ودعم الشرعية فيه، وحماية سيادته وضمان تحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار ” .

وبين الأمير خليفة، أن “ مشاركة البحرين في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة، تنطلق من إيمانها بالوحدة العربية والتصدي لكافة التدخلات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة ” ، مؤكدًا “ استمرار البحرين في دعم اليمن والتصدي لكل ما يعكر أمنه واستقراره ” .