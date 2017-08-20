حبس 3 خليجيين وتكفيل فتاة في " فيديو الاغتصاب التمثيلي " بأبو ظبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة شبان 7 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بالآداب العامة للمجتمع، كما وافقت على تكفيل فتاة متهمة في نفس القضية، بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه يحذر الفتيات من الاغتصاب.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أمرت بالقبض على المتهمين، على خلفية انتشار مقطع فيديو على موقع يوتيوب يتضمن لقطات مخالفة للقانون، بأن قام كل من المتهمة والمتهم الأول بتمثيلها، بينما شارك باقي المتهمين بالتصوير والإعداد، ثم قام المتهم الأول بعمل المونتاج للفيديو ونشره على حسابه الشخصي على موقع يوتيوب.