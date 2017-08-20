أغنياء العالم في آخر 5 قرون - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشر موقع ” توداي آي فوند أوت ” قائمة بأغنى أغنياء آخر خمسة قرون، وأرقام الثروات القياسية التي حققها هؤلاء ولم يسبق إليها أحد من بني عصرهم.

القرن الـ 21.. معمر القذافي

تجاوزت ثروة العقيد الليبي السابق 200 مليار دولار، ويعتبر أغنى ثامن شخص على مر التاريخ، حكم ليبيا لمدة 34 عامًا.

جمع ثروته بفضل غنى بلاده بالنفط، وبعد مقتله في أحداث الثورة الشعبية التي شهدتها ليبيا عام 2011، تم الكشف عن ثروته السرية في مختلف أنحاء العالم سواء في حسابات بنكية أو في شكل عقارات.

القرن الـ 20.. جون روكفلر

رجل أعمال أمريكي بلغت ثروته 340 مليار دولار، لعب دورًا محوريًا في تأسيس صناعة النفط ببلاده عن طريق تأسيس شركة ” ستاندرد أويل ” عام 1870 في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

تمكن روكفلر من السيطرة على نحو 90% من صناعة تكرير النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر ثالث أغنى إنسان في التاريخ.

القرن الـ 19.. عائلة روتشيلد

احتلت عرش الاقتصاد في القرن التاسع عشر بثروة بلغت 350 مليار دولار، وهي عائلة يهودية ألمانية بلغت ثروتها إلى حد أنها كانت تُقرِض الدول الأموال والذهب مما يجعل لها هيمنة على تلك الدول المدينة وقراراتها.

تأسست على يد إسحق إكانان وبزغت في العصر الحديث، وحصلت على أول مليار لها من خلال تمويل حروب نابليون بونابرت.

القرن الـ 18.. ستيف جيرارد

بلغت ثروته 105 مليارات دولار، وهو خبير مصرفي وناشط في الأعمال الخيرية، مولود في فرنسا وحاصل على الجنسية الأمريكية، استطاع إنقاذ الاقتصاد الأمريكي خلال حرب 1812، وكان يمتلك عددًا كبيرًا من السفن التي أعطته السيطرة على حركة التجارة في معظم الموانئ في ذلك الوقت.

القرن الـ 17.. أورانجزيب

تقدر ثروته بنحو 19 مليار دولار، وهو آخر أباطرة المغول في الهند ويدعى السلطان أبو المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب عالمكي في الهند من قومية البشتون ، اشتهر أورنجزيب بثروته وعظمة أخلاقه، كما كان الابن الثالث للشاه جيهان.