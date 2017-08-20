احتفالية مصرية ضخمة بمصحف عثمان - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

نظمت وزارة الثقافة المصرية احتفالية ضخمة مساء الأحد، بعد الانتهاء من عملية تطوير وترميم نسخة مصحف الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

نسخة المصحف الشريف المرممة، هي أحد النسخ التي كان عثمان- رضى الله عنه- أمر بنسخها سنة 25 هجريًا، قبل أن يأمر بإرسالها إلى المدن الإسلامية بالأمصار المختلفة في ذلك الوقت.

وصف الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، انتهاء دار الكتب من ترميم مصحف عثمان النادر، بالمشهد المهيب، مؤكدا أن كل ما يفكر به الآن هو ملامسة فريق العمل من المرممين لهذه الحروف النورانية التي كتبت بأيدي صحابة الرسول، قائلا: ” هذا أمر يستدعي الخشوع أمام تلك الجهود ” .

في سياق متصل كرّم حلمي النمنم وزير الثقافة المصري، فريق عمل ترميم مصحف عثمان بن عفان.