⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. أمانة الرياض تنجز 182 مشروعا بلديا خلال العام الماضي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أنجزت أمانة منطقة الرياض 182 مشروعا بلديا تراوحت ما بين إنشاء جسور وأنفاق وتطوير وسفلتة الطرق وإنارتها خلال العام الماضي، من إجمالي مشاريع الأمانة غير المكتملة والتي كانت تبلغ (244) مشروعا.

وأوضحت الأمانة أن هناك 62 مشروعاً قائماً لا يزال العمل على إنجازها جاريا، متوقعة اكتمال ما يزيد على 30% من المشاريع القائمة في مدينة الرياض بنهاية العام الميلادي الجاري 2017.

وأضافت أنها بصدد التجهيز لافتتاح حزم من المشاريع المُنجزة خلال الأشهر المقبلة، تشمل مشاريع سفلتة الطرق وإنارتها، وتشييد الجسور، وإنشاء الأنفاق، وتجهيز أحياء متعددة بالمرافق البلديّة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات في المدينة.