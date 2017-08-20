بالصور.. قبيلة سرية تسكن غابات غينيا تعرف عليها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تسكن قبيلة سرية تدعي ” كورواي ” ، أعلى الغابات في غينيا منذ عام 1970.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات مصورة للقبيلة التي أظهرت ببيوتها المميزة التي توجد فوق الغابات على ركائز متينة صممت لتجنب هجمات العشائر المتنافسة التي تهدف إلى السرقة و آكلي لحوم البشر.

ويصل عدد أفراد القبيلة إلي حوالى 3000 فرد، ويظنون أنه لا يوجد أشخاص آخرون على وجه الأرض غيرهم، وتلتزم كورواي بالتقاليد القديمة حيث يتقاسمون الأساطير والقصص الشعبية والسحر إلى الآن.