أسواق الخليج تجد دعما في سعر النفط - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج ارتفاعا متواضعا، اليوم الأحد، مدعومة بموجة صعود في أسعار النفط نهاية الأسبوع الماضي في حين تراجعت أسهم ثلاث شركات تأمين سعودية صغيرة ومتوسطة تراجعا حادا بعد أن فرض البنك المركزي حظرا مؤقتا عليها.

وزاد مؤشر الرياض 0.4 بالمئة مع ارتفاع كل أسهم منتجي البتروكيماويات الأربعة عشر عدا اثنين بعد صعود برنت 3.3 بالمئة يوم الجمعة. وزاد سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.6 بالمئة.

وهوت أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 3.8 بالمئة وشركة ملاذ للتأمين التعاوني 4.5 بالمئة والدرع العربي للتأمين التعاوني 7.6 بالمئة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها منعت مؤقتا الشركات الثلاث من إصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بسبب مخالفات وصفتها بالخطيرة في أنشطة التأمين على السيارات.

لكن سهم شركة تأمين أخرى، هي ساب تكافل، أغلق مرتفعا 0.2 بالمئة. وأعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أنه وقع اتفاقا لشراء جميع أسهم اتش.اس.بي.سي في شركة التأمين مقابل 117.8 مليون ريال (31.4 مليون دولار) ليصل إجمالي ملكيته فيها إلى 65 بالمئة.

ومن المتوقع إتمام الصفقة التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهات التنظيمية في النصف الثاني من العام. وانخفض سهم ساب 0.7 بالمئة.

وفي الإمارات العربية المتحدة ارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة بفعل مكاسب في الأسهم التي كانت متقلبة الأسبوع الماضي.

وقفز سهم الاتحاد العقارية، الأنشط تداولا يوم الاحد، 4.3 بالمئة إلى 0.898 درهم. كانت الشركة المنفذة لمشروع موتور سيتي أعلنت الأسبوع الماضي عن خسارة فصلية كبيرة مع قيامها بإصلاح أخطاء محاسبية لكن السهم استعاد الآن مستواه قبل إعلان الخسائر.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرا في معاملات هزيلة. وارتفع سهم دانة غاز 3.3 بالمئة في حين فقد سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1.6 بالمئة بفعل بيع لجني الأرباح من مكاسب الأسبوع الماضي.

واتسم أداء أسهم البنوك بالقوة في الدوحة مما ساعد المؤشر ليرتفع 0.3 بالمئة. وزاد سهم البنك التجاري القطري 1.2 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 بالمئة مع هبوط أسهم السويدي إلكتريك 1.3 بالمئة بفعل جني الأرباح. كان السهم قفز 9.3 بالمئة في الجلستين السابقتين بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الثاني 72 بالمئة واقترحت توزيعا نقديا قدره ثمانية جنيهات للسهم.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية يوم الاحد:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 7209 نقاط.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3615 نقطة.

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 4493 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9134 نقطة.

مصر.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 13026 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6901 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر واحدا بالمئة إلى 1312 نقطة.

سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 4913 نقطة.