أمانة الجوف تزيل الحظائر العشوائية لبيع الأغنام - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

أزالت أمانة منطقة الجوف جميع حظائر الأغنام العشوائية التي انتشرت مؤخرًا خارج نطاق سوق الأغنام بمدينة سكاكا، وتوجيههم إلى الساحة المركزية تطبيقاً لخطتها في سوق الأغنام والإبل وتنظيم حركة الباعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح وكيل الخدمات الدكتور ثامر الشراري أن الأمانة من خلال جولاتها المستمرة لمتابعة ومراقبة المواقع المخصصة لبيع الأغنام والتأكد من عدم وجود أي مخالفات تشكل خطراً على الإصحاح البيئي، أزالت جميع الحظائر العشوائية والشبوك بطرق غير نظامية والتي تشكل مصدراً للتلوث البيئي وتشويهاً للمنظر العام.

وأضاف أنه تمت إزالة 40 حظيرة للأغنام مع أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم مزاولة البيع العشوائي بالطرق العامة مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين لأنظمة البيع لجميع الباعة المتجولين, علماً أن الحملة مستمرة للحد من ظاهرة البيع العشوائي.