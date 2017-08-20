أمين برنامج ضيوف الرحمن يطمئن على سكن الحجاج بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجرى الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الأستاذ عبدالله بن مدلج المدلج، زيارة تفقدية، اليوم، مقار سكن الحجاج في مكة المكرمة.

والتقى المدلج خلال الزيارة مع رؤساء وأعضاء اللجان المشرفة، والمتابعة، ووقف على سير الأعمال التجهيزية للمقر.

وقال المدلج ــ في تصريح له بعد الزيارة ــ : إن الأمانة العامة للبرنامج بتوجيهات ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ؛ تعمل على مدار الساعة لإنهاء الاستعدادات اللازمة لإنجاح البرنامج، مشيرا إلى أنها تقدم أرقى الخدمات وفق منظومة عمل متكاملة تهدف لخدمة ضيوف البرنامج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

ورفع المدلج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو نائبه ـــ حفظهما الله ـــ على عنايتهما ورعايتهما واهتمامهما بضيوف الرحمن على وجه الخصوص، وبكل ما يهم المسلمين ويقوي شوكتهم ويسهم في اجتماع كلمتهم واتحاد صفهم.