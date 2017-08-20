القحطاني لحجاج قطر: يمكنكم القدوم من أي مكان في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المستشار الإعلامي بالديوان الملكي، سعود القحطاني، أن المنفذ البري ومطاري الأحساء والدمام، مفتوحون للحجاج القطريين.

وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ” صبر جميل يا أهلنا في قطر.. المنفذ البري مفتوح ومطار الأحساء والدمام مفتوحان ” ، مشيرا إلى أنه يمكن قدوم الحجاج القطريين من أي مكان بالعالم.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح الجاسر، قد قال اليوم في تصريح إعلامي: إنه تعذّرت على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح لطائراتها بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وكانت الخطوط السعودية قد خاطبت السلطات القطرية بطلب التصريح لرحلاتها المخصصة لنقل الحجاج القطريين، التي تمت جدولتها فور صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة سمو الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.