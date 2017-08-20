⁠⁠⁠⁠⁠أهالي حي العزيزية بالمدينة يعانون من انقطاع المياه - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أبدى عدد من المواطنين القاطنين بحي العزيزية بالمدينة المنورة، تذمرهم من انقطاع المياه بشكل مستمر عن منازلهم ولمدة تصل إلى شهرين، وسط تجاهل شركة المياه للمطالبات بمعالجة هذه المشكلة.

وطالب عدد من المواطنين عبر ” صدي ” ، الجهات المعنية والمسؤولين بالإمارة بالتدخل السريع وحل هذه المشكلة، لافتين إلى أن أزمة شح المياه واستمرار انقطاعها عن منازلهم لمدة شهرين تقريباً قد أرهقتهم وحملتهم المزيد من الأعباء المادية، حيث يضطرون للاستعانة بصهاريج المياه ” الوايتات ” التي يتم التلاعب في أسعارها استغلالاً للأزمة حيث وصل سعر الواحد منها إلى 200 ريال.

وناشد المواطنون المسؤولين بالإمارة، إيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي تؤرق الأهالي في ظل شدة الحرارة واستغلال أصحاب صهاريج المياه برفع الأسعار.